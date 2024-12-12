62-летней россиянке пришлось возвращаться из США на родину, чтобы забеременеть

Российской релокантке в США отказали в процедуре ЭКО. Все дело в ее возрасте — женщине 62 года. В итоге ей пришлось ехать в Россию, чтобы забеременеть, сообщает SHOT .

Россиянка живет в США более 10 лет. Здесь она познакомилась с мужчиной, который младшее ее на 27 лет — ему 35. Со временем возлюбленный захотел детей, но естественным путем забеременеть не получалось.

Тогда россиянка обратилась к американским врачам, чтобы сделать процедуру ЭКО, но те отказали из-за возраста пациентки. Женщина решила поехать в Россию, где нет ограничений для проведения этой процедуры. Она потратила тысячи долларов и целые сутки, чтобы вернуться на родину.

Процедуру ЭКО она сделала в Москве, все прошло успешно. Сейчас женщина на 30 неделе беременности и уже находится в США. При этом врачи-репродуктологи отметили, что в России каждый случай проведения такой процедуры женщинам старше 60 лет рассматривается в индивидуальном порядке.

Ранее пара из столицы родила троих детей с помощью процедуры ЭКО, позднее они расстались. Теперь мужчина уверяет, что он не отец, а был только донором.