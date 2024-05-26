Москвич отказывается от отцовства 3 детей, рожденных с помощью ЭКО

Пара из столицы родила троих детей с помощью процедуры ЭКО, позднее они рассталась. Теперь мужчина уверяет, что он не отец, а был только донором, сообщает Baza .

Пара из столицы родила троих детей с помощью процедуры ЭКО, позднее они рассталась. Теперь мужчина уверяет, что он не отец, а был только донором, сообщает Baza.

Пара познакомилась на работе, они начали встречаться, а потом стали жить вместе. Отношения не оформляли, потому что договорились пожениться после декрета. Они не хотели рассказывать об отношениях в компании, где работали, так как там это не поощряли.

Когда пара задумалась о детях, но выяснилось, что мужчина бесплоден. Медики сказали, что естественное оплодотворение невозможно. Они предложили либо длительное лечение, либо ЭКО. Влюбленные выбрали выбрала второй вариант. В клинике, с которой они заключили договор, выступили как супруги.

Сначала у москвичей дочь, а потом —двойня. При этом мужчина очень хотел сына, но в семье родились только девочки. Пара вместе воспитывала детей вместе.

Также семья переехала в новую квартиру, которая, как и предыдущее жилье, принадлежало гражданской супруге. Постепенно отношения у них ухудшились. Мужчина стал пить и однажды поднял руку на жену. После этого она попросила его уйти, припугнув алиментами. Тогда мужчина вместе с друзьями стали звонить бывшей возлюбленной, угрожая отобрать детей.

Женщина подала заявление в суд. Во время разбирательств сожитель признался, что не планировал семью вообще, а только хотел жить в квартире коллеги, а для рождения дочерей он выступил только донором.

При этом со стороны матери детей есть более 25 свидетельств показаний и друзей, что мужчина жил с ней и воспитывал детей как сожитель. Суд первой инстанции и апелляционный суд она выиграла. Сейчас остался кассационный. Если женщина выиграет и его, то данное дело будет первым подобным случаем в РФ.