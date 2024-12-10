5 молодых медиков начали работать в поликлиниках Богородского округа

Еще 5 молодых и высоко квалифицированных специалистов появилось в медучреждениях Богородского округа. Новые кадры появились в поликлинике № 2 (два участковых терапевта), стоматолог в Купавинской детской поликлинике, эндокринолог в Купавинской городской поликлинике, а также кардиолог в Ногинской поликлинике № 1. Всего с начала года в медучреждениях округа приступили к работе 58 врачей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В округе разработан комплекс мер социальной поддержки для привлечения квалифицированных специалистов.

10 врачей получают компенсацию за наем жилья. 17 врачей воспользовались новой мерой социальной поддержки. Речь идет о выплате врачам, впервые трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Богородского округа (100 тыс. рублей единовременно и 10 тыс. рублей ежемесячно в течение 3 лет).

Также 73 студента из округа получают стипендию и компенсацию транспортных расходов.

Еще один важный момент — в декабре этого года стартует новый интересный проект — тематические экскурсии для ребят по объектам здравоохранения округа.

Первой в списке значится новая станция скорой медицинской помощи. Цель — помочь школьникам определиться с выбором будущей специальности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.