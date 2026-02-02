40 лет оттягивала операцию: пенсионерке вырезали опухоль размером с голову

Пенсионерка в Татарстане 40 лет не могла решиться на операцию и отрастила опухоль щитовидной железы размером с голову, сообщает Mash .

Женщина долгое время страдала от астмы и постоянно задыхалась. Это произошло из-за того, что зоб стал слишком большим и передавил трахею.

Пенсионерка 40 лет боялась обращаться к медикам. Недавно ее все же уговорили на операцию. К этому моменту на теле женщины была гигантская опухоль размером с голову.

Хирургам в больнице Татарстана на протяжении трех часов пришлось удалять доли щитовидной железы размером 13×9х8 см и 16×9х8 см через небольшой разрез. Спустя несколько дней пенсионерку выписали.

Между тем стало известно, что за последние 9 лет в РФ рак груди стал ведущей онкопатологией у женщин. При этом раньше средний возраст с такой болезнью составлял от 40 до 55 лет, а сегодня опухоли выявляют даже у зумеров.

