3 новых медика начали работать в Раменском отделении анестезиологии-реанимации

Дружная команда отделения анестезиологии-реанимации Раменской больницы пополнилась сразу тремя молодыми специалистами. Под руководством опытных наставников молодые доктора проходят обучение навыкам экстренной медицинской помощи, а также общению с пациентами и их родственниками, что позволяет спасать жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

И отделение интенсивной терапии, в котором работают самые самоотверженные врачи, считается одним из самых тяжелых в области медицины.

Сергей Макаров окончил Казанский государственный медицинский университет, взяв целевое от Раменской больницы. В Сеченовском университете прошел ординатору по анестезиологии и реанимации. Первые полгода проходил практику в Российском научном центре хирургии имени Петровского в Москве, и как полгода прошло, пришел в Раменскую больницу.

«Помогать людям — это самое главное, почему люди идут в медицину. В пятом классе я лежал в больнице в отделении хирургии. Под местной анестезией мне делали операцию, за ходом которой я внимательно наблюдал. В тот момент я решил стать хирургом. Но на пятом курсе университета я работал в реанимации и понял, что именно здесь мое место», — сказал Сергей Макаров.

У Зудфикора Дандонова отец тоже врач и он пошел по стопам отца. Зудфикор окончил Рязанский государственный медицинский университет, там же окончил ординатору.

Владимир Дедов до шестого курса я хотел быть хирургом, но после того, как прошел цикл по анестезиологии-реаниматологии, изменил свое решение. В отличие от Зудфикора Дандонова, он единственный врач в семье. Владимир также окончил Рязанский государственный медицинский университет и там же окончил ординатору.

«Коллектив в Раменской реанимации очень дружелюбный, можно сказать, большая семья», — отметил Сергей Макаров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.