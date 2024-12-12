25 тыс доз химиотерапевтических препаратов изготовили в онкодиспансере Подмосковья

В отделении централизованного разведения химиотерапевтических препаратов Московского областного онкологического диспансера в текущем году было изготовлено 25 тыс. доз химиотерапевтических препаратов для лечения пациентов с онкопатологией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Централизованное разведение лекарственных средств осуществляется с применением современного оборудования, которое защищает медицинский персонал от возможных вредных воздействий химических препаратов, а также позволяет работать изолировано, не вдыхая испарений, с защитой зрения и кожных покровов. Современная система приготовления сводит к нулю вероятность любых неточностей при расчете дозы препарата и его разведения», — рассказала старшая медицинская сестра отделения централизованного разведения химиотерапевтических препаратов областного онкодиспансера Наталья Ситникова.

Отделение централизованного разведения химиотерапевтических препаратов было организовано в 2022 году и его главная задача — помощь клиническим подразделениям в разведении химиотерапевтических (противоопухолевых) препаратов.

Подготовка лекарственных средств осуществляется на основании поступивших из структурных подразделений заявок и благодаря проведению тройного контроля положительно сказывается на оказании медицинской помощи пациентам областного онкодиспансера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.