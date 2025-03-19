22 человека прошли обследование в Лосино-Петровском в рамках дня мужского здоровья

В минувшую субботу, в день мужского здоровья, узнать состояние своей мочеполовой системы пришли 22 мужчины в возрасте от 24 до 65 лет, сообщает пресс-служба администрации Лосино-Петровского.

Пациентам было проведено УЗИ почек, взяты общий анализ крови, биохимический анализ крови, кровь на сифилис, гепатиты, ВИЧ и простатспецифический гормон. По результатам проведенных анализов с пациентами свяжутся посредством телемедицинской конференции, при необходимости пациенты будут направлены к урологу.

«Пока результатов анализов нет, сложно сказать, насколько пациенты здоровы. Но данная акция (день здоровой почки) оказалась очень востребована именно у мужчин. Очень просили почаще устраивать подобные дни, так как много знакомых, кто мог бы прийти в субботу и проверить свое здоровье. Поэтому в прошедший выходной мы решили провести именно День мужского здоровья», — уточняет заведующая поликлиникой для взрослых обособленного подразделения № 4 в г. Лосино-Петровский Щелковской больницы Иркям Алукаева.

Щелковская больница проводит тематические дни открытых дверей на регулярной основе, благодаря чему жители городских округов могут проверить свое здоровье без ожидания свободной записи к узким специалистам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.