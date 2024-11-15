10 врачей из Химок вошли в список 100 лучших медработников Подмосковья

В Московской области подвели итоги профессиональной премии для медработников «Подмосковный врач». В список лучших специалистов региона вошли 10 врачей «Химкинской клинической больницы». Среди них: неврологи, эндокринологи, педиатры, терапевты и другие медики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурсные испытания проходили в несколько этапов и включали в себя компьютерное тестирование, практические задания и решение ситуационных задач. Под каждую специальность были разработаны собственные задания — создана база теоретических вопросов, ситуационных и практических задач, которые позволяют всесторонне оценить работу медицинского специалиста.

Победителей определяла экспертная комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие медицинские специалисты из больниц Подмосковья.

«Победителями премии стали 100 специалистов — это врачи разных направлений, такие как терапевты, педиатры, эндокринологи и другие. Они получат единовременную денежную выплату в размере 180 тысяч рублей», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Премия «Подмосковный врач» проводится в регионе уже третий год подряд. Она позволяет поддерживать врачей, которые на протяжении длительного времени работают в медучреждениях Московской области.

В Химках большое внимание уделяется созданию комфортных условий для работы и жизни медиков. В городе регулярно обновляют учреждения здравоохранения, улучшают их техническое оснащение. В этом году новое оборудование получили более 20 подразделений Химкинской клинической больницы.

Кроме того, врачей действуют специальные меры поддержки. Медработникам предоставляют жилые помещения рядом с работой, компенсируют проезд на общественном транспорте, выплачивают дополнительные премии. Более 90 специалистов в Химках приобрели жильё по региональной программе «Социальная ипотека», также действует программа компенсации аренды жилья для врачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.