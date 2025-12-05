«Вперед!»: Владимир Путин дал старт вещанию RT India

Она прозвучала в ответ на слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая обратилась к главе государства с просьбой дать команду на запуск телеканала.

Перед этим Путину продемонстрировали видеоролик, созданный с применением искусственного интеллекта, который рассказывал об истории дружеских связей между Индией и Советским Союзом, а также об их развитии в современных отношениях между Россией и Индией.

Сегодня, 5 декабря, начал свою работу новый телеканал RT India.

В официальной церемонии запуска приняли участие президент России Владимир Путин и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

