«Вперед!»: Владимир Путин дал старт вещанию RT India
Фото - © РИА Новости
На торжественной церемонии запуска телеканала RT India президент России Владимир Путин дал старт вещанию фразой «Вперед!».
Она прозвучала в ответ на слова главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая обратилась к главе государства с просьбой дать команду на запуск телеканала.
Перед этим Путину продемонстрировали видеоролик, созданный с применением искусственного интеллекта, который рассказывал об истории дружеских связей между Индией и Советским Союзом, а также об их развитии в современных отношениях между Россией и Индией.
Сегодня, 5 декабря, начал свою работу новый телеканал RT India.
В официальной церемонии запуска приняли участие президент России Владимир Путин и главный редактор RT Маргарита Симоньян.
