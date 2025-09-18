Владимир Путин принял отставку Дмитрия Козака
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности заместителя руководителя администрации главы государства, сообщает РИА Новости.
Отставка произошла по собственному желанию чиновника, а пятница станет его последним рабочим днем на этом посту.
Ранее сообщалось, что давний соратник Путина, вероятно, переходит на работу в бизнес-структуры, хотя официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Дмитрий Козак, начавший карьеру в ленинградской прокуратуре, занимал ключевые должения в системе государственной власти на протяжении более двадцати лет — с 1999 года он работал в аппарате федерального правительства, а с 2000 года неоднократно занимал высокие посты в администрации президента и правительстве РФ. В разное время он курировал вопросы регионального развития, возглавлял наблюдательный совет по строительству олимпийских объектов в Сочи, занимал пост вице-премьера и полномочного представителя президента в Южном федеральном округе.
