Владимир Путин принял отставку Дмитрия Козака

Отставка произошла по собственному желанию чиновника, а пятница станет его последним рабочим днем на этом посту.

Ранее сообщалось, что давний соратник Путина, вероятно, переходит на работу в бизнес-структуры, хотя официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Дмитрий Козак, начавший карьеру в ленинградской прокуратуре, занимал ключевые должения в системе государственной власти на протяжении более двадцати лет — с 1999 года он работал в аппарате федерального правительства, а с 2000 года неоднократно занимал высокие посты в администрации президента и правительстве РФ. В разное время он курировал вопросы регионального развития, возглавлял наблюдательный совет по строительству олимпийских объектов в Сочи, занимал пост вице-премьера и полномочного представителя президента в Южном федеральном округе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.