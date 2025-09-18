Принята отставка замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака

Ранее стало известно, что Козак написал заявление об увольнении по собственному желанию. Предположительно, давний соратник главы государства Владимира Путина может перейти на работу в бизнес.

«Прошение Козака удовлетворено, пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту», — заявил информированный источник.

Дмитрий Козак родился 7 ноября 1958 года в Кировоградской области Украинской ССР. Получив юридическое образование в ЛГУ, он начал свою карьеру в прокуратуре Ленинграда. С 1994 года Козак работал в правительстве Петербурга, а с лета 1999 года до перехода в администрацию президента трудился в аппарате федерального правительства.

С июня 2000 по октябрь 2003 года занимал должность замглавы администрации президента. Затем до марта 2004 года Козак был первым замруководителя кремлевской администрации.

С 2004 по 2020 годы Козак работал в правительстве: был руководителем аппарата кабмина, министром регионального развития, вице-премьером и полномочным представителем президента в Южном федеральном округе. Также он возглавлял наблюдательный совет по строительству олимпийских объектов в Сочи и отвечал за проведение Олимпийских игр.

В 2020 году Дмитрий Козак вернулся на должность замглавы администрации российского президента.