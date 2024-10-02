МВД предупреждает: появилась новая схема мошенничества для доступа к «Госуслугам»

У мошенников появилась новая схема обмана, чтобы получить доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

Мошенники звонят по телефону, представляются сотрудниками МФЦ и говорят, что вам было отправлено электронное письмо. И чтобы оно попало в личный кабинет, необходимо назвать код из СМС. Если выполнить эту просьбу, мошенники получат доступ к личному кабинету на «Госуслугах», смогут сменить пароль, действовать от вашего лица и оформить кредит.

Будьте бдительны и не сообщайте никому коды из СМС и пуш-уведомлений.

Если вы сомневаетесь, что вам звонит сотрудник госорганов, положите трубку и перезвоните по телефону, указанному на официальном сайте.