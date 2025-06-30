Задержания азербайджанцев вызвали панику среди туристов в Екатеринбурге

Туристы из Екатеринбурга, которые планируют отдых в Азербайджане, запаниковали после массовых задержаний. Они беспокоятся из-за возможной отмены рейсов в страну, сообщает URA.RU .

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, что за прошедшие выходные ему и в саму организацию поступило множество звонков от обеспокоенных туристов. Они переживают из-за возможной корректировки рейсов.

«Данная ситуация, конечно, безусловно создает негативный информационный и эмоциональный фон», — отметил Мальцев.

Он подчеркнул, что ассоциация активно контактирует с партнерами из Азербайджана. Мальцев успокоил туристов, отметив, что на данный момент тревожных сигналов от представителей авиации не поступало.

В Екатеринбурге начались массовые задержания азербайджанцев. По информации СМИ, повышенное внимание екатеринбургских силовиков к азербайджанцам связано с убийством в 2001 году, в котором была замешана диаспора. До недавнего времени дело находилось в архиве. Ряд подозреваемых уроженцев Азербайджана уже признались в содеянном и работают со следствием. Организованы обыски по местам их проживания.

После этого парламентская делегация Азербайджана отменила поездку в Москву. Она должна была прибыть на 23-е заседание комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству.

По словам политолога, основателя и генерального директора «Института политических исследований» Сергея Маркова, многие считают, что конфликт между Россией и Азербайджаном долго не продлится. Это обусловлено несколькими факторами.