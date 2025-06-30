Политолог назвал сроки завершения конфликта между РФ и Азербайджаном

Многие считают, что конфликт между Россией и Азербайджаном долго не продлится. Это обусловлено несколькими факторами, сообщил РИАМО политолог, основатель и генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков.

«Большинство считает, что конфликт долго не продлится, поскольку есть огромная мощная сила. Во-первых, это экономический интерес двух стран. Во-вторых, это серьезная культурная связь между людьми. В России есть большая азербайджанская община, она прочно укоренилась, живет здесь десятилетиями. С другой стороны, в Азербайджане есть русская община, русская православная церковь, и, например, русский сектор в системе образования — это около 20% от всей системы, начиная от начальной школы и заканчивая университетами. Это очень показательный пример», — сказал Марков.

Он добавил, что при этом, по факту, мы наблюдаем продолжающийся уже более полугода кризис.

«Если говорить о конкретике, то все не сводится только к одному инциденту. Да, инцидент вопиющий — задержание людей (в Екатеринбурге — ред.), не оказывавших сопротивления, при котором два человека погибли, трое — в реанимации. Это беспрецедентный случай. Но он, на мой взгляд, связан и с другим инцидентом — с самолетом. Общество, может быть, не до конца осознает, как подобные события воспринимаются», — отметил политолог.

Марков указал на то, что на самом деле РФ не признала инцидент с самолетом, разбившимся в Актау в декабре 2024 года.

«Мы говорим: „Ну мы же признали“. На самом деле — нет. Мы ждем результатов расследования. Между тем Азербайджан четко сформулировал: признать вину, наказать виновных, выплатить компенсации — как символический акт признания ответственности. А никто не наказан. Нужно понимать, как это видится со стороны. В Азербайджане возникает ощущение, что к ним относятся как к людям второго сорта. Мол, если бы речь шла о китайском или индийском самолете, реакция была бы совсем другой. Или если бы застрелили двух китайцев — молчание было бы невозможным», — разъяснил эксперт.

По мнению политолога, там возмущение вызвало не только само происшествие, но и отсутствие реакции.

«Как будто ничего не произошло. То же касается и самолета — прошло уже полгода, а четкого, внятного ответа нет. Это воспринимается как сверхзапаздывание, как бездушная бюрократическая реакция, вызывающая только раздражение», — поделился Марков.

В Екатеринбурге начались массовые задержания азербайджанцев. По информации СМИ, повышенное внимание екатеринбургских силовиков к азербайджанцам связано с убийством в 2001 году, в котором была замешана диаспора. До недавнего времени дело находилось в архиве. Ряд подозреваемых уроженцев Азербайджана уже признались в содеянном и работают со следствием. Организованы обыски по местам их проживания.

После этого парламентская делегация Азербайджана отменила поездку в Москву. Она должна была прибыть на 23-е заседание комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству.