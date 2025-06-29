Делегация из Азербайджана не посетит Москву после задержаний на Урале

Парламентская делегация Азербайджана отменила поездку в Москву. Она должна была прибыть на 23-е заседание комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Такое решение было принято Баку из-за задержаний в Екатеринбурге граждан РФ азербайджанского происхождения. Их подозревают в убийствах.

По словам представителей Азербайджана, действия правоохранителей РФ против задержанных называют «демонстративными». По мнению Баку, их совершили «на этнической почве».

В деле об убийствах прошлых лет шесть фигурантов. Они могли действовать в составе этнической преступной группы. Мужчины, по версии следствия, могут быть причастны к убийствам и покушениям, совершенным в Петербурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

Некоторые задержанные уроженцы Азербайджана в Екатеринбурге признали вину. Они уже работают с российскими силовиками.