Суд в Екатеринбурге выберет меру пресечения для 6 участников дела об убийстве

Ленинский районный суд Екатеринбурга в Свердловской области 29 июня в 09:00 начал выбирать меру пресечения для шести фигурантов по делу об убийствах прошлых лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

Суммарно фигурантов шесть. В 09:00 по московскому времени рассматривают меру пресечения для первого. Ему вменяется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц».

Пресс-служба СУ СК России по Свердловской области до этого говорила о задержании в Екатеринбурге членов преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По данным силовиков, фигуранты действовали в составе этнической преступной группы.

Они могут быть причастными к убийствам и покушениям, которые были совершены в Петербурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

Ряд подозреваемых уроженцев Азербайджана уже признались в содеянном и работают со следствием. Организованы обыски по местам их проживания.