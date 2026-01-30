Врач из Петербурга встретила Новый год на высочайшем стратовулкане Африки

Врач акушер-гинеколог Городской больницы Св. Георгия в Санкт-Петербурге Ольга Ларина совершила восхождение на Килиманджаро и установила флаг своего медицинского учреждения на вершине вулкана, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Ларина добавила Килиманджаро к своему списку экстремальных достижений. Ранее она уже покорила Эльбрус и Казбек, переплыла Босфор и прошла 150 км по льду Байкала в суровых условиях.

По словам Лариной, такие испытания помогают выйти из рутины и переосмыслить ценность привычных вещей. Она рассказала, что 10-дневный поход по Байкалу с тяжелыми санями стал для нее настоящим вызовом, несмотря на опыт и физическую подготовку. Врач отметила, что даже для уроженки Магадана ночевки на льду при минус 30 градусах были крайне сложными.

Восхождение на Килиманджаро Ларина назвала исполнением мечты. Подъем проходил через 7 климатических зон, а Новый год группа встретила на склоне горы под звездным африканским небом. По словам врача, высота давала о себе знать: некоторым участникам стало плохо, и их пришлось эвакуировать. Несмотря на трудности, Ларина дошла до вершины, где развернула флаг больницы и прочитала письма от своих детей.

Врач подчеркнула, что все свои победы считает заслугой семьи и друзей, которые поддерживают ее в самых смелых начинаниях. В планах Лариной — полет в стратосферу и путешествия к полюсам Земли. Она уверена, что ограничения человек ставит себе сам, а мечты становятся достижимыми, если к ним идти.

