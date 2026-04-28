Власти Греции запретили шезлонги на 251 пляже

Ограничения на шезлонги ввели в Греции для снижения турпотока и защиты природы

Власти Греции запретили устанавливать шезлонги на 251 пляже страны, чтобы сократить нагрузку на побережье и сохранить природные зоны, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Sun.

Правительство Греции ввело запрет на использование шезлонгов на 251 пляже. Мера направлена на борьбу с чрезмерным турпотоком и сохранение естественного облика прибрежных территорий.

Теперь отдыхающим разрешено загорать только на полотенцах. Размещение шезлонгов и другой пляжной инфраструктуры в этих зонах не допускается.

Кроме того, власти запретили строительство бетонных пирсов, волнорезов и мощеных дорожек на указанных пляжах. Ограничения должны снизить антропогенную нагрузку и защитить экосистемы популярных курортов.

