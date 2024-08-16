В Сергиевом Посаде представили маршрут памяти Преподобного Сергия Радонежского

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В Общественной палате Сергиево-Посадского городского округа в рамках совместной работы комиссии по культуре и туризму и местного отделения Русского географического общества состоялась презентация паломническо-туристического маршрута «Паломническая экотропа памяти Преподобного Сергия Радонежского», сообщили в местной администрации.

50-километровый маршрут начинается в Дмитрове, проходит через д. Святогорово и заканчивается в Сергиевом Посаде и относится к I категории.

На мероприятия показали фильм об истории маршрута, представили доклад-презентацию организаторов, вручили грамоты и благодарственные письма участникам похода, который прошёл с 8 по 12 июля 2024 года по этому пути.

В состав Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа входит 45 представителей различных общественных организаций, учреждений и компаний. Домом общественных организаций стало просторное помещение на ул. 1-й Рыбной в Сергиевом Посаде.

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