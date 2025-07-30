В России увеличился интерес к монастырингу и «тихому» туризму

Генеральный директор сервиса путешествий «Туту» Вячеслав Дусалеев заявил, что Российские туристы, особенно молодежь, стали чаще выбирать монастыринг и «тихий» туризм, а также использовать искусственный интеллект для планирования поездок, сообщает Газета.ru .

Генеральный директор сервиса путешествий Туту Вячеслав Дусалеев рассказал, что в России растет популярность нестандартных форм туризма. По его словам, спрос на монастыринг — временное проживание и работа в монастырях в обмен на питание и жилье — увеличился на 10%. Особенно активно этим интересуются представители поколения зумеров, среди которых рост составил 25%.

Дусалеев отметил, что все больше россиян выбирают «тихий» туризм, предпочитая поездки в малые города, такие как Серпухов, Рыбинск и Сортавала, чтобы отдохнуть от городской суеты. Этот тренд популярен как среди молодежи, так и среди старшего поколения.

Среди других тенденций эксперт выделил рост интереса к соло-путешествиям, особенно среди женщин — спрос на такие поездки увеличился на 22%. Кроме того, российские туристы все чаще используют искусственный интеллект для планирования маршрутов и организации досуга, особенно в период праздников.

Внутренний туризм остается приоритетным направлением для большинства путешественников. По оценкам сервиса «Туту», до конца года турпоток по России может вырасти на 8–17% в зависимости от региона. Этим летом 88% туристов выбрали путешествия по стране, чаще всего отправляясь в Санкт-Петербург.