В Подмосковье напомнили правила для комфортного путешествия с питомцами

Путешествие с питомцем за границу — это ответственный шаг, требующий внимательного планирования и оформления необходимых документов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Отправляясь в отпуск с питомцем в другую страну, владельцу в первую очередь нужно подготовить комплект обязательных документов. Перед путешествием с питомцем за границу чипируйте его для быстрого поиска в случае потери, проведите обработку от паразитов за 10-14 дней до отъезда и убедитесь, что все необходимые прививки, включая вакцину от бешенства, сделаны. Также уточните требования страны, назначения к тестам на титры антител и необходимым документам», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Если путешествие с питомцем невозможно, ни в коем случае не стоит оставлять его одного. Лучше передать животное в руки родственников, друзей, соседей или оставить в стационаре Госветслужбы региона.

Задать все интересующие вопросы можно по телефону +7 (495) 668-01-25 или по адресу электронной почты: msh_vetkontaktcenter@mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.