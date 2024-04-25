В Подмосковье идет прием заявок на участие в премии Russian Event Awards 2024

Продолжается прием заявок на участие в Московском областном этапе Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Организаторами конкурса выступают ФРОС Region PR, ООО «Консалтинг-Тур» и администрация городского округа Коломна. Прием заявок от желающих принять участие начался 21 марта, а финальные мероприятия запланированы на 24–26 мая в Коломне.

Соглашения о проведении конкурса между ООО «Консалтинг-Тур» и управлением по культуре и туризму администрации городского округа Коломна было подписано 16 марта на международной туристической выставки «Интурмаркет».

К участию в конкурсе приглашаются авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций, реализовавшие проекты в области событийного туризма на территории Московской области в период с 2019 года по настоящее время.

Для участия в конкурсе необходимо до 12 мая зарегистрироваться на официальной интернет-площадке премии и разместить конкурсные материалы: описание туристического события (формат PDF), презентация туристического события (формат PDF) и необходимые приложения (фото). Полная информация об оформлении и подаче проекта, а также положение международной премии Russian Event Awards на официальном сайте.

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году по инициативе Геннадия Шаталова, председателя правления ФРОС Region PR, основатель всероссийской туристской премии «Маршрут года», всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» и Всероссийского конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур», генеральный продюсер конкурса кино о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет».

В прошлом году на соискание XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards был подан 641 проект из 65 регионов России и 7 проектов из 2 регионов республики Беларусь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что в Московской области туристический поток формируется за счет местных жителей, москвичей и гостей из всех российских регионов.