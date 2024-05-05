Yle: Финляндия обвинила Россию в перебоях в работе GPS

Россия якобы причастна к помехам сигнала GPS в районе Финского залива, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, пишет Lenta.ru со ссылкой на Yle.

Сбои, по ее словам, участились после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Также Валтонен добавила, что «масштабы помех во многом изменили свою форму».

Аналогичные обвинения ранее выдвигала Швеция. Глава военно-морских сил страны Ева Скуг Хаслум обвинила Москву в помехах GPS в Балтийском море. Никаких доказательств при этом она не представила, но призвала Североатлантический альянс вмешаться в ситуацию.

Финский политик Мики Аалтола предположил, что помехи могут исходить из Калининграда и предложил лишить Россию доступа к городу.