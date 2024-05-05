Депутат Шеремет: Зеленскому выписана черная метка

Украинский президент Владимир Зеленский заимел фактически черную метку преступника в момент, когда МВД РФ объявило его в розыск, заявил депутат ГД РФ от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости .

«Это четкий сигнал западным кураторам Зеленского, что его больше как политика и представителя украинской власти Россия не воспринимает. Зеленский больше не рассматривается Россией как человек, который может подписать какие-либо мирные договора. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинцев и посягнувший на мирную жизнь населения России», — сказал депутат.

Запад, по его словам, понимает, что Зеленский стал «списанным и отыгранным персонажем».

Ранее стало известно, что министерство внутренних дел России объявило украинского президента по статье Уголовного кодекса. Однако по какой именно не разглашается.