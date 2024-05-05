Украинская армия активизировала удары дронами по Херсонской области

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич отметил, что ВСУ активизировали удары беспилотниками по городам и селам региона, сообщает РИА Новости

«В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса». Игорь Кастюкевич Сенатор от Херсонской области

По словам сенатора, украинская армия наносит удары в Горностаевском, Великолепетихском, Алешкинском, Голопристанском районах, а также Каховке и Новой Каховке. С ними справляются, на постоянной основе работают инженерные и ремонтные бригады.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.