В парке подмосковной усадьбы Кривякино состоится фестиваль йоги 15 июня

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В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске 15 июня состоится VI традиционный летний фестиваль йоги. Посетителей ждут серия мастер-классов по йоге, медитативные практики для детей, беременных женщин и людей старшего возраста. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Также в рамках праздника пройдут лекции и консультации от специалистов в области психологии.

Помимо этого, для участников фестиваля состоится концертная программа. Впервые на воскресенской сцене выступит коллектив индийского танца «Лила Прем». В завершении мероприятия вниманию гостей парка представят «живую» этническую музыку и уличное огненное шоу.

На протяжении всего фестиваля будет работать йога-маркет, где посетители смогут приобрести экотовары, продукты для здорового питания и различные деликатесы индийской кухни.

Начало праздника в 14:00. Вход свободный. 0+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»). Партнер мероприятия — йога-центр Yoga Vsk.

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