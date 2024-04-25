В парках Подмосковья 27 апреля состоится программа «Весенняя перезагрузка»

Порядка 90 парков Подмосковья подготовили специальные программы в рамках общеобластного мероприятия «Весенняя перезагрузка». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках «Весенней перезагрузки» посетители смогут убрать парковые территории, собрать макулатуру и нанести рисунки на поврежденные участки деревьев специальными красками. Помимо этого, 27 апреля в 36 парках области состоится открытие проекта «Общественный огород». Любой желающий сможет вырастить и собрать собственный урожай в специальных деревянных боксах, установленных на парковых территориях.

В Раменском парке организуют концерт и мастер-класс по современным танцам. При этом гости смогут посетить творческие мастер-классы, анимационную программу в «гжельском» стиле и принять участие в шахматной партии. Также в парке пройдут веселые старты «Чистая эстафета», на которых посетители узнают об особенностях раздельного сбора мусора.

В сквере имени В. А. Зайцева в Коломне пройдет ретро-выставка «Мода эпохи СССР». Для любителей активного отдыха состоится экологический забег и пешая экскурсия по парку. Помимо спортивных эстафет и турниров, гости смогут принять участие в экологическом диктанте.

В Сквере «28 квартал» округа Жуковский все желающие смогут проявить свои творческие способности на открытом микрофоне «Весеннее вдохновение». Помимо этого, для посетителей мероприятия приготовят мастер-класс по изготовлению поделок из вторсырья.

В парке «Мечта» Наро-Фоминского округа организуют творческие мастер-классы, на которых научат создавать поделки из батареек. При этом в рамках праздника состоится презентация школьных проектов по сохранению планеты. Программа завершится праздничным концертом.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске гости смогут посетить интерактивные экоуроки, мастер-классы и принять участие в установке скамейки дружбы. Украшением мероприятия станет высадка кустарников и цветов, а также праздничный концерт.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.