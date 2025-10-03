В Москве состоялся юбилейный туристический форум регионов РФ

С 25 по 26 сентября в Москве состоялся пятый Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», который объединил 1200 участников из 42 регионов страны. На мероприятии присутствовали инвесторы, девелоперы, а также отельеры по вопросам инвестиций в туристические и гостиничные проекты.

На состоявшемся в Москве мероприятии присутствовали федеральные органы власти, главы регионов и муниципалитетов, отраслевых системообразующих компаний, отраслевых общественных организаций, ведущих предпринимателей и экспертов, занятых в сфере туризма и гостеприимства, ведущих игроков рынка. Ключевой темой форума стали вложение средств — «Инвестиции в туризм 360. Новые вызовы и возможности».

«Наш форум создан для всех, кто инвестирует свои силы, знания, финансы, время, идеи и возможности в создание и развитие туристической инфраструктуры нашей страны. И за эти два дня мы предоставим участникам форума все необходимое для реализации инвестиционных проектов в гостинично-туристической сфере: идеи, решения, механизмы, а главное — огромное количество полезных контактов», — рассказал директор Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» Станислав Муханов.

Программа форума

На ключевой пленарной сессии «Инвестиционная стратегия 2030. Туризм» участники сделали на государственной помощи, результативности сотрудничества между властью и предпринимателями в осуществлении инвестиционных инициатив, а также на перспективах расширения туристической инфраструктуры в российских регионах.

Статс-секретарь и заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский подчеркнул, что каждый десятый инвестиционный проект на Дальнем Востоке реализуется участниками льготных режимов в сфере туризма. По его заявлению, регионы ДФО пользуются огромной популярностью как у туристов, так и у инвесторов: ежегодно их посещают 6,5 миллиона путешественников, а объем запланированных частных инвестиций в туристические проекты составляет около 250 миллиардов рублей.

Заместитель генерального директора АО «Кавказ.РФ» Рустам Тапаев рассказал о привлечении инвестиций в курорты Северного Кавказа.

«Вопреки всем обстоятельствам, сегодня мы пришли к тому, что наши курорты пользуются большой популярностью. Сегодня наша задача — создать инфраструктуру и поднять уровень сервиса», — сказал он.

По словам директора дирекции по реализации проектов «Туризм.рф» Михаила Шелдунова, на данный момент ключевым направлением является продолжение реализации больших инвестиционных проектов.

«Ключевым направлением для нас является продолжение реализации масштабных инвестиционных проектов, в рамках тех направлений, по которым мы взяли на себя обязательства развивать территории без инфраструктуры, которые без участия государства невозможно развить в принципе — в Иркутской области, Сахалинской области, в Татарстане, в Алтайском крае и других регионах. Открыты для сотрудничества и готовы вместе с вами двигаться вперед», — сказал Шелдунов.

О важности туризма

В течение двух дней состоялось 37 тематических встреч, на которых эксперты рассмотрели широкий спектр вопросов. В частности, обсуждались возможности франчайзинга в сфере туризма, совершенствование инфраструктуры для путешествий на автомобиле, вопросы сохранения и монетизации культурного наследия, перспективы оздоровительного и санаторного туризма, развитие круглогодичных курортов и глэмпингов, а также реализация проектов на новых территориях и в небольших российских городах. Помимо этого, были затронуты нюансы предевелопмента в гостиничном бизнесе, вопросы финансирования и нехватка квалифицированных специалистов в данной отрасли.

На специализированной сессии «Гостеприимные города Росатома. Как гостеприимство и брендинг меняют облик атомных городов» участники дискутировали о том, как развитие туристического потенциала городов с градообразующими предприятиями атомной промышленности способствует повышению их привлекательности для молодого поколения и стимулирует приток новых жителей. Представители бизнеса из этих городов поделились предварительными результатами реализации программы «Гостеприимные города Росатома» в 2025 году, а также представили студенческие проекты, разработанные в «Высшей школе гостеприимства Росатома».

В рамках серии питч-сессий было презентовано свыше 40 актуальных и перспективных проектов. Первая сессия была посвящена инвестиционному потенциалу небольших городов. На второй сессии были представлены типовые городские инвестиционные проекты, ориентированные на частных инвесторов. Третья питч-сессия, организованная корпорацией «Росатом» как стратегическим партнером форума, была сфокусирована на инфраструктурных проектах, разработанных студентами «Высшей школы гостеприимства Росатома».

Традиционная «Школа девелопера» прошла и в этом году. Ключевой темой проекта стало рассмотрение новых инвестиционных комбинаций, возникающих на пересечении различных форматов и функций.

Для гостей форума была организована выставка инвестиционных проектов и готовых решений. Организатором мероприятия выступила компания «ПИР Экспо», являющаяся одним из ведущих игроков на российском рынке выставочных услуг и специализирующаяся на проведении деловых мероприятий для индустрии HORECA с 1997 года.

«Оставаясь приверженными теме инвестиции в туризм, мы углубляемся в детали, освещая важные изменения и новые возможности развития, что в сегодняшних экономических и геополитических условиях, с одной стороны, является чрезвычайно актуальным и перспективным направлением, а с другой стороны — сопряжено с рядом сложностей, необходимостью преодоления барьеров, рисков и так далее. Уверена, что участие в деловых сессиях помогло предпринимателям найти надежных партнеров, новые варианты развития и всю необходимую информацию для успешной реализации своих идеи и проектов», — отметила генеральный директор компании «ПИР Экспо» и основатель Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» Елена Меркулова.

О партнерах форума

В 2025 году проведение форума было обеспечено содействием ряда ведомств и организаций, среди которых Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а также АО «Корпорация Туризм.РФ» и АО «Кавказ.РФ».

В роли стратегических партнеров выступили ГК «Росатом» и инициатива «Гостеприимные города Росатома». NexTouch обеспечила генеральное технологическое партнерство, Domina Group стала партнером одной из сессий деловой программы. Twintour выступила технологическим партнером, а в качестве партнеров мероприятия были заявлены Termoland, курорт «Марциаль» Майер и STRADA (ООО «НПП Экострада»). Fedele обеспечила комфорт, а President стала партнером по созданию красивых улыбок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.