В Москве начался прием заявок на 25-ю юбилейную премию «Путеводная звезда»

Стартовала заявочная кампания на соискание 25-й юбилейной премии «Путеводная звезда», об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Он отметил, что в 2024 году внимание будет акцентировано на гостиницах Москвы, проектах для зарубежных туристов, а также на детском и гастрономическом отдыхе.

Появилась в этом году и новая категория — «Прорыв и перезагрузка года». Она предполагает развитие цифровых технологий, удачный перезапуск проекта и молодой туристический объект, открытый с 1 августа 2023 года.

Кроме того, добавили номинации, в рамках которых выберут лидеров среди турагентств и школ персонала в сфере гостеприимства, а также определят лучшего консьержа гостиницы.

«Путеводная звезда» — премия правительства Москвы в области туризма, которая проводится каждый год. Принять участие в ней могут туристические компании и индивидуальные участники, работающие в этой отрасли.

Прием заявок продлится до 11 сентября. Подать их можно на портале RUSSPASS.Бизнес.