сегодня в 18:54

В Ялте открыли Год крымского гостеприимства

В Ялте 26 февраля открылась XI выставка-форум «Крым. Сезон-2026», на которой официально объявили о начале Года крымского гостеприимства. В мероприятии участвуют около 2 тыс. представителей туротрасли и власти, сообщает «Крымская газета» .

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий дал старт тематическому году, объявленному главой региона Сергеем Аксеновым. Инициатива направлена на продвижение курортов, повышение сервиса и популяризацию профессий отрасли. По итогам года определят лучших специалистов сферы.

«Крымское гостеприимство — это философия, в основе которой радушие. За последние годы отрасль заметно выросла», — подчеркнул Ганзий.

В рамках форума запланировано более 100 часов деловой программы. Параллельно проходит двухдневный форум экскурсоводов. По словам министра, реформа индустрии затронула и это направление, а крымская школа экскурсионного дела имеет исторические корни.

Участники обсудили и качество гостиничного сервиса. Директор по продажам профильной компании Сергей Елисеев отметил, что экономия на оснащении номеров снижает возврат туристов.

«Гость 80% времени в номере проводит на кровати. Экономия на спальном месте бьет по доходам отеля», — сказал Елисеев.

На форуме также подписано соглашение между профильным министерством и фондом «Хранители традиций» о поддержке фестиваля ремесел «Лепота». 27 сентября в Крыму соберутся сотни мастеров из регионов России и зарубежья.

Выставка продлится два дня, участие в ней принимают более 50 экспертов из разных регионов страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.