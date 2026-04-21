В Истре прошел забег «Соколиная гора» с участием 250 человек

Забег «Соколиная гора» состоялся 19 апреля в новом лесопарке в муниципальном округе Истра. На старт вышли более 250 любителей бега, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Организатором выступила команда ИСТРАН. Для участников подготовили несколько дистанций по пересеченной местности.

Спортсмены могли выбрать трассы на 5 и 10 км с преодолением бродов, грязевых луж и поваленных деревьев. Также прошел спринт «Соколиная охота» — два круга по 1,5 км по асфальтированной лыжероллерной трассе. Для юниоров организовали дистанцию 1500 метров, для самых юных участников — 500 метров. На дистанции 10 км работал пункт питания.

На финише каждому участнику вручили медаль с изображением сокола, парящего над лесом. Следующий старт запланирован на 9 мая — это будет забег Победы «Истринский рубеж». Регистрация на него уже открыта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.