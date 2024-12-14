В АТОР объяснили, почему россиянам так важно снятие запрета на поездки в Абхазию

Туроператоры РФ регулярно напоминают Минэкономразвития о том, что уже можно снять запрет на продажу туров в Абхазию. Его накладывали из-за тяжелой политической ситуации в республике, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Там надеются, что запрет на поездки снимут до середины-конца апреля. Туроператоры говорят об этом Минэкономразвития, указывая на то, что политическая ситуация в республике наладилась.

Однако запрет вряд ли планируют снять до того, как в республике организуют выборы президента, и он вступит в должность. Несмотря на это, россияне ожидают открытия продаж.

Турпоток в страну из РФ довольно высокий. Ежегодно Абхазию посещают около 1,6 млн путешественников из России.

«Для наших туристов Абхазия рассматривается как квази-внутреннее направление, которое дешевле Сочи», — отметил Мурадян.

В ноябре из-за политического кризиса в Абхазии Минэкономразвития РФ посоветовал туристам из России временно перестать ездить в республику. Также там посоветовали туроператорам прекратить продавать путевки и не штрафовать путешественников, если они отменяют поездки.

Ранее в Абхазии начались протесты против подписания инвестиционного соглашения с РФ. Президент республики ушел в отставку. Затем в государстве появились перебои со светом.