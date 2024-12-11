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Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды в водохранилище. В итоге вся Абхазия осталась без электричества, сообщает РИА Новости .

ИнгурГЭС остановилась из-за недостаточного притока воды. Подачу электричества пришлось прекратить в аварийном режиме.

«В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения готовится новый график подачи электроэнергии», — заявили в компании «Черноморэнерго».

Новый график подачи электричества опубликуют дополнительно. Ночной режим останется без изменений — с 21:00 до 07:00.

В конце ноября и. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба заявил, что республика оплатила недельную стоимость коммерческого перетока электроэнергии из РФ и продолжает изыскивать средства для оплаты до конца текущего года.