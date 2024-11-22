Абхазия на неделю оплатила коммерческий переток электричества из России

И. о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба заявил, что республика оплатила недельную стоимость коммерческого перетока электроэнергии из РФ и продолжает изыскивать средства для оплаты до конца текущего года, сообщает ТАСС .

«В рамках исполнения поручений и. о. президента (Бадры Гунбы — ред.) нами изысканы средства для оплаты очередной части коммерческого перетока электроэнергии, проплачено до следующей пятницы», — сказал Нанба.

Он подчеркнул, что правительство сделает все возможное, чтобы не оставить жителей Абхазии без электроэнергии. Для этих целей будут привлечены как бюджетные, так и внебюджетные средства.

С 1 ноября Абхазия в связи с дефицитом начала закупать часть электроэнергии у РФ. По условиям договора, в ноябре и декабре из России в республику будет поставлено 180 млн киловатт-часов электроэнергии по коммерческой цене.

Ранее политолог Иван Кузменкин рассказал, что волнения в Абхазии — следствие неудавшихся протестов в России и Белоруссии, срежиссированных Западом.