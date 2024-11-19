Политолог Кузменкин рассказал о роли Запада в протестах в Абхазии

Волнения в Абхазии — следствие неудавшихся протестов в России и Белоруссии, срежиссированных Западом. Раскачка оппозиционных настроений в Абхазии — еще один акт отчаявшихся западных гегемонов в этой трагикомедии. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин.

Ситуация с протестами в Абхазии, развернувшимися после внесения законопроекта об иностранных инвестициях, приняла новый оборот. Во избежание кровопролития президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб подали в отставку. В ответ на это оппозиция согласилась прекратить незаконные действия и освободить захваченные правительственные здания.

«Каков итог очередной атаки? Ни новое правительство, ни новый президент не повлияют кардинально на отношения между нашими странами. Можно констатировать, что даже с новым оппозиционным правительством партнерские отношения двух стран будут лишь развиваться», — сказал эксперт.

Дело в том, что экономика Абхазии полностью ориентирована на Россию, а подавляющее большинство проживающих на территории Абхазии имеют российские паспорта.

«Не имея других сколько-нибудь сильных союзников, частично признанному государству с новым президентом во главе больше некуда будет деться, кроме как пересмотреть свой взгляд на отношения с Россией», — добавил политолог.