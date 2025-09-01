В Архызе откроют 2 канатные дороги и более 10 км новых трасс

сегодня в 17:29

2 канатные дороги и более 10 км новых трасс появятся в Архызе к 2028–2029 годам

В Архызе в Карачаево-Черкесской Республики к зимнему сезону 2028–2029 годов запланировано расширение горнолыжной инфраструктуры. По информации из Telegram-канала полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, на курорте появятся две новые канатные дороги и свыше десяти километров горнолыжных трасс, сообщает «Победа 26» .

Предполагается, что строительство новых объектов стартует в 2026 году.

В результате реализации проекта курорт пополнится новыми трассами общей протяженностью более 10 км, 2 канатными дорогами с шестиместными креслами. Пропускная способность новых подъемников составит 2,4 тысячи человек в час, а перепад высот превысит 533,8 метра.

Ранее стало известно о планах по созданию горнолыжного курорта в Предгорном районе за счет привлечения инвестиций. Вопросы развития туристической отрасли в регионе находятся под личным контролем губернатора Владимира Владимирова.