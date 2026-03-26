Турция, Египет, Таиланд: АТОР назвала цены на майские туры из регионов
Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори
Туры «все включено» на майские праздники для жителей регионов стоят от 103 тыс. рублей на двоих. Самые доступные направления — Турция, Египет и Таиланд, сообщает «Царьград».
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, что наиболее выгодные предложения в Турции доступны для вылета из Сочи. Десять ночей в 4-звездочном отеле по системе «все включено» обойдутся от 103 тыс. рублей на двоих.
Для жителей Калининграда самым бюджетным направлением стал Египет. Тур на 10 дней с прямым перелетом и размещением в 4-звездочном отеле в Шарм-эш-Шейхе стоит от 123,7 тыс. рублей на двоих.
Из Владивостока дешевле всего отправиться в Таиланд — отдых на двоих обойдется от 161 тыс. рублей.
В АТОР также рекомендовали жителям Санкт-Петербурга рассмотреть китайский остров Хайнань, а туристам из Уфы — Вьетнам.
Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что рост цен на отели в России к майским праздникам оказался минимальным по сравнению с прошлым годом.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.