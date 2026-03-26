Турция, Египет, Таиланд: АТОР назвала цены на майские туры из регионов

Пакеты «все включено» на майские праздники стоят от 103 тыс руб на двоих

Туры «все включено» на майские праздники для жителей регионов стоят от 103 тыс. рублей на двоих. Самые доступные направления — Турция, Египет и Таиланд, сообщает «Царьград» .

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, что наиболее выгодные предложения в Турции доступны для вылета из Сочи. Десять ночей в 4-звездочном отеле по системе «все включено» обойдутся от 103 тыс. рублей на двоих.

Для жителей Калининграда самым бюджетным направлением стал Египет. Тур на 10 дней с прямым перелетом и размещением в 4-звездочном отеле в Шарм-эш-Шейхе стоит от 123,7 тыс. рублей на двоих.

Из Владивостока дешевле всего отправиться в Таиланд — отдых на двоих обойдется от 161 тыс. рублей.

В АТОР также рекомендовали жителям Санкт-Петербурга рассмотреть китайский остров Хайнань, а туристам из Уфы — Вьетнам.

Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что рост цен на отели в России к майским праздникам оказался минимальным по сравнению с прошлым годом.

