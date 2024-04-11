Турпоток в Подмосковье составил более 23 млн человек в 2023 г

С наступлением теплого сезона спрос на места отдыха в Московской области возрастает. Достопримечательности региона по душе не только жителям Подмосковья, но и соседних областей. Об этом свидетельствуют статистические данные — с каждым годом туристский поток в Московской области увеличивается, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В 2023 году он составил 23 млн человек, что почти на миллион больше чем в 2022 году. Привлекательность нашего региона для туристов обусловлена развитой инфраструктурой, транспортной доступностью, концентрацией объектов культурно-исторического наследия и насыщенной культурно-развлекательной программой — в 2023 году было организовано и проведено 30 масштабных мероприятий, которые посетили более 300 тысяч человек», — сказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

По ее словам, наиболее популярными туристическими направлениями в 2023 году стали Дмитровский, Одинцовский, Сергиево-Посадский городские округа, а также Истра, Мытищи, Клин, Коломна, Красногорск, Серпухов и Солнечногорск.

Всего в Московской области более тысячи гостиниц с общим номерным фондом свыше 51,8 тысячи номеров.

«За 2023 год в Подмосковье открыто 13 глэмпингов и кемпингов. На сегодняшний день свою деятельность ведут 80 глэмпингов и кемпингов. Наибольшее их количество расположено в Можайском и Рузском городских округах, а также в Коломне», — привела данные Линара Самединова.

Веломаршруты

В Московской области активно развивается сеть веломаршрутов. Ежегодно прибавляются новые треки — как для новичков, так и для опытных спортсменов.

«На 2023 год проложено более 550 км велодорожек. Маршруты делятся на несколько видов и включают обзорные прогулки по городским и пригородным достопримечательностям, а также трассы с природными препятствиями для любителей активных занятий», — отметила Самединова.

В продолжении она рассказала о наиболее популярных веломаршрутах в регионе: «Подмосковная Швейцария» в г. о. Звенигород (протяженность 41 км); «Лосиный остров» в г. о. Мытищи и Королев (протяженность 36 км); «Вдоль Сенежа» в г. о. Солнечногорск (протяженность 10 км); «Клин звучит» в г. о. Клин (протяженность 11 км); «Усадьбы и скалы Кубинки» в Одинцовском г. о. (протяженность 58 км).

Активный туризм

В Московской области функционируют более 240 объектов активного туризма: 159 всесезонных объектов; 45 объектов летнего активного отдыха; 36 объектов зимнего активного отдыха.

Среди них: 19 горнолыжных комплексов, 45 объектов водного туризма, 89 мест для рыбалки, 19 объектов экстремального туризма, 11 клубов пешего туризма и 8 аэроклубов.

Агоротуризм

В сфере развития сельского и агротуризма в настоящее время на территории Московской области осуществляет деятельность более 50 фермерских хозяйств, принимающих у себя на территории экскурсионные и туристические группы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.