Туристы на Мальдивах массово жалуются на укусы тропических рыб
Туристы заявили, что им страшно приезжать на Мальдивы, так как на курорте их массово кусают тропические рыбы, сообщает SHOT.
Рыбка-триггер со смешными глазами только со стороны кажется красивой. На самом деле она бросается на находящихся в воде людей, прокусывая их кожу острыми зубами, — это своеобразный способ защиты потомства.
Как рассказали опытные мальдивские дайверы, настроение такой рыбы практически невозможно предугадать, поэтому лучше к ней не приближаться.
Но туристы практически ничего не знают об этой подводной опасности, поэтому часто страдают от болезненных глубоких укусов.