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Туристы на Мальдивах массово жалуются на укусы тропических рыб

Туризм

Туристы заявили, что им страшно приезжать на Мальдивы, так как на курорте их массово кусают тропические рыбы, сообщает SHOT.

Рыбка-триггер со смешными глазами только со стороны кажется красивой. На самом деле она бросается на находящихся в воде людей, прокусывая их кожу острыми зубами, — это своеобразный способ защиты потомства.

Как рассказали опытные мальдивские дайверы, настроение такой рыбы практически невозможно предугадать, поэтому лучше к ней не приближаться.

Но туристы практически ничего не знают об этой подводной опасности, поэтому часто страдают от болезненных глубоких укусов.