Туристический налог слабо скажется на выборе места для отпуска россиян

Туристический налог слабо скажется на турпотоке россиян в тот или иной регион: отдыхать люди не перестанут, отпуска проводить где-то нужно, а доплата в виде налога не так велика, чтобы принимать ее в расчет при планировании путешествия, заявил РИАМО учредитель компании «Тимджет» Алексей Корнеев.

Что действительно повлияет на выбор места для отпуска, так это стоимость проживания, которая в наступившем году вырастет, по некоторым оценкам, до 20%, отмечает он. Рост цен связан с общим уровнем инфляции, увеличением зарплат в гостиничной отрасли, желанием быть конкурентоспособным, подорожанием коммунальных услуг в среднем на 10% в 2024 году и на 5-20% (в среднем 11%) в зависимости от региона — после 1 июля 2025 года, отмечает эксперт.

«Для сдерживания роста цен и предоставления большей свободы выбора законодатели предусмотрели новый функционал для потребителя — возможность оформить невозвратную бронь и сэкономить деньги. Все риски несет при этом заказчик», — констатирует Корнеев.

В 2025 году бизнес разделится на тех, кто будет продолжать привлекать клиентов в условиях роста цен (дополнительные сервисы, бесплатные «плюшки»), и тех, кто будет стараться снижать издержки, чтобы ограничить рост тарифов. Вторые начали массово вкладываться в цифровизацию отелей, причем это не только CRM-ка, которая безошибочно «заселит» посетителя в номер, но и целая экосистема взаимосвязанных сервисов, резюмирует Корнеев.