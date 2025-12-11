Туристический автомаршрут «Горы зовут» представили в Уфе

Туристический автомаршрут под названием «Горы зовут» пролегает через известные горнолыжные курорты Башкирии, включая «Мраткино», «Абзаково» и «Банное», расположенные в Белорецком и Абзелиловском районах. Вдоль всего пути следования удобно расположены автозаправочные станции сети «Башнефть». Торжественная презентация маршрута состоялась 11 декабря, в Международный день гор, на территории одной из АЗС «Башнефти» в Уфе. Те, кто уже успел опробовать новый маршрут, ознакомили присутствующих с уникальными особенностями мест, которые можно посетить, следуя по нему, сообщает mkset.ru .

Своими впечатлениями поделился Артем Пучков, профессиональный горнолыжник с более чем 16-летним стажем.

«Когда живешь недалеко от Южного Урала, горы становятся не просто местом отдыха, но привычной частью жизни. Буквально за пару часов можно добраться до склонов горных хребтов. О каждом из горнолыжных центров у меня сложились свои впечатления — все, впрочем, положительные», — отметил он.

По его словам, «Мраткино» — это универсальный курорт, подходящий как для начинающих, так и для опытных спортсменов, хотя и не самый большой. «Абзаково» предлагает больше динамики, с более широкими и длинными трассами, что идеально подходит для совершенствования техники катания. Благодаря лесным массивам здесь возможен фрирайд. «Банное» отличается своим спортивным характером, с перепадом высот до 450 метров, что требует особого внимания на трассах. Подъем на гондоле оставляет незабываемые впечатления, позволяя насладиться красотой окружающей природы.

«Если рассматривать доступный отдых в горах, то Башкортостан впереди планеты всей. У нас не такие высокие горы, как на Кавказе и Алтае, развита дорожная инфраструктура, много дорог — и все они хорошего качества. Даже, пожалуй, неважно, катаешься ты на сноуборде или на горных лыжах, или просто любишь подышать свежим горным воздухом — в этом смысле это маршрут универсальный», — заявил журналист и телеведущий Дмитрий Каретко, уже опробовавший маршрут.

Он добавил, что отрезок маршрута вблизи Белорецка особенно живописен. Там есть множество гор, на которые можно подняться даже зимой, и это горы-тысячники, привлекающие любителей путешествий. Также Каретко упомянул озеро Якты-куль, отметив его кристальную чистоту, глубину и красоту. Он уверен, что водоем никого не оставит равнодушным.

«Горы зовут» — это еще один туристический проект, разработанный компанией «Роснефть» совместно с министерством предпринимательства и туризма Республики Башкортостан. В 2024 году в рамках проекта «Горизонты России» был представлен межрегиональный маршрут «Сила природы», соединяющий Уфу и Оренбург. В Удмуртии был организован массовый автопробег на родину Петра Чайковского. В текущем году запустили маршруты «Павловская кругосветка» в Башкортостане, «Ижевск — Игра» в Удмуртии, а также «Ожерелье Камы», объединяющий эти два региона.

