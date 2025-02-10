Туристические проекты Клина участвуют в премии «Маршрут построен 2025»

Три туристических проекта из городского округа Клин участвуют в народном голосовании премии «Маршрут построен 2025» от медиагруппы «Комсомольская правда», сообщает пресс-служба администрации округа.

В номинации «Агентство года по организации мероприятий и MICE-туризма» заявлена администрация городского округа Клин с проектом «12 месяцев — 12 фестивалей». Это линейка мероприятий событийного календаря, в рамках которого в каждый из 12 месяцев года в Клину проходит новый фестиваль, который интересен жителям округа и является дополнительным стимулом для туристов приехать в Клин. В конце 2024 года проект «12 месяцев — 12 фестивалей» получил 2 место на Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2024.

Второй клинский проект, участвующий в голосовании — фестиваль крафтовой культуры «КлинМайFest» в номинации «Гастротуризм». Этот фестиваль каждый май собирает в Клину представителей порядка 60 крафтовых пивоварен со всего мира. В конце 2024 года проект получил гран-при международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2024.

В номинации «Промышленный туризм» от Клина заявлен Музей елочной игрушки «Клинское подворье». Это музей при фабрике, на которой елочные игрушки в Клину, как и в 19 веке, выдувают и раскрашивают вручную, сохраняя традиции старейшего народно-художественного промысла России.

Голосование за проекты возможно после авторизации на сайте по следующим ссылкам:

https://travel.spec.kp.ru/nominatsii/organizacziya-meropriyatij-i-mice-turizm#404

https://travel.spec.kp.ru/nominatsii/gastroturizm#490

https://travel.spec.kp.ru/nominatsii/promyshlennyj-turizm#495.

В жюри конкурса София Малявина (генеральный директор АНО «Национальные приоритеты»), Олеся Носова (генеральный директор им главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда»), Алла Салаева (депутат Государственной думы РФ, член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры), Вячеслав Фетисов (депутат Государственной думы, Посол доброй воли ООН).

Народное голосование за проекты-номинанты продлится с 05 февраля до 14 марта 2025 года. Экспертный совет оценит и выберет лучшие проекты в марте 2025 года. Награждение победителей состоится в апреле 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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