TourDom: у россиян есть проблемы с покупкой валюты для турпоездок за границу

У россиян возникли проблемы с планированием путешествий за границу, они связаны с невозможностью приобретения наличной валюты в некоторых городах, сообщает TOURDOM.RU

Так, например, в банках Тольятти тяжело найти доллары и евро в связи с возросшим в сезон отпусков спросом. В отделениях рекомендуют заказывать валюту заранее.

Кроме того, валюту долгое время не могли приобрести турагенты в Пятигорске и Оренбурге. Они пожаловались на то, что в Сбере нет дополнительных поступлений купюр, которые просто переходят из рук в руки. Там продают валюту только в пределах тех сумм, что приносят в кассу на обмен.

Корреспонденты «ТурДома» выяснили, что в Москве приобрести наличную валюту не составит труда. Доллары и евро можно купить без предварительного заказа во многих кредитных учреждениях. Однако сложности в столице могут возникнуть с поисками долларов нового образца, ведь в ряде стран на обмен принимают только их.