Стало известно, куда можно поехать, чтобы ощутить европейский колорит без визы

Тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь рассказала, что Стамбул и Калининград будут отличной альтернативой странам, для въезда в которые нужна шенгенская виза. Там можно погрузиться в атмосферу Европы, сообщает NEWS.ru .

В Калининграде европейский флер хорошо проявляется в архитектуре, в Стамбуле — в качестве и условиях отдыха.

Так как Калининград территориально находится на границе с европейскими странами, атмосфера там соответствующая. В области можно посетить город Светлогорск.

В Стамбул можно приехать в любое время года. Как отметила эксперт, в феврале там прохладно, что позволит туристам спокойно погулять без рисков перегрева на солнце. Если хочется более теплой погоды, лучше поехать туда ближе к маю или июню.

«Стамбул делится на две части: на европейскую и азиатскую», — добавила Ансталь.

В каждой части свой уникальный колорит, что позволит окунуться сразу в две абсолютно разные атмосферы города. Европейская часть больше застроена магазинчиками, отелями, а азиатская откроет истинное великолепие и неповторимость Стамбула.