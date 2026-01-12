Стало известно, какие города Нижегородской области войдут в «Золотое кольцо»

сегодня в 17:46

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о включении ряда городов региона в состав знаменитого туристического маршрута «Золотое кольцо» России (0+). В их числе Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск, пишет ИА «Время Н» .

К своему 60-летнему юбилею легендарный маршрут претерпевает масштабное обновление. Теперь «Золотое кольцо» будет включать в себя 49 уникальных мест, среди которых исторические столицы, купеческие города и живописные природные парки.

Никитин отметил разнообразие предлагаемых программ. Для путешественников доступны автобусные экскурсии, 14 специальных автомобильных туров, речные круизы и железнодорожные туры. Каждый сможет найти подходящий вариант для себя.

Как подчеркнул глава области, объединение всех этих туристических направлений под единым узнаваемым брендом гарантирует гостям удобную навигацию, развитую инфраструктуру и высокий уровень обслуживания.

«Проект придаст импульс для развития малых городов, поможет создать новые рабочие места и одновременно сохранять культурное наследие», — заключил губернатор.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что решение федеральных властей о расширении «Золотого кольца» даст мощный толчок развитию внутреннего туризма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.