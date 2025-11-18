Стало известно, как россияне предпочитают планировать свои путешествия

Треть россиян предпочитает полностью планировать путешествия самостоятельно. На подготовку маршрута в среднем уходит около 6 часов, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет».

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. жителей городов-миллионников. Согласно исследованию, 35% россиян признались, что полностью составляют маршрут самостоятельно: от выбора страны и стран-пересадок до бронирования жилья и экскурсий.

Еще 27% путешественников доверяют все турфирмам, предпочитая путешествовать «готовыми пакетами». При этом 37% респондентов комбинируют подход: бронируют билеты на агрегаторах, чтобы не подбирать пересадки самостоятельно, а отели и развлечения подбирают уже под свои интересы.

В среднем россиянам требуется до 6 часов, чтобы спланировать поездку, включая бронирование отелей и авиабилетов, а также составление списка культурных достопримечательностей. Так, 24% опрошенных справляются с этой задачей за 1-3 часа, а 25% — за 3-6 часов. Примечательно, что 34% участников опроса тратят на планирование маршрута более 6 часов. Лишь 17% россиян способны организовать поездку менее чем за час.

«Сегодня у путешественников есть масса инструментов, чтобы самостоятельно спланировать поездку и не перегрузить себя поиском. Отличный способ сэкономить время и силы — использовать соцсети тревел-ресурсы. Там можно найти готовые подборки маршрутов, советы по выбору экскурсий и отелей, а также ссылки на проверенные сервисы», — рассказали в пресс-службе «Купибилет».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.