Стало известно, где россияне планируют праздновать 8 Марта

Эксперты в сфере туризма раскрыли предпочтения российских туристов на период мартовских праздников. Наиболее популярными направлениями внутри страны стали Москва (31%), Санкт-Петербург (18%) и Краснодарский край (14%). За ними следуют Ставропольский край и Нижегородская область, каждая из которых набрала по 6% интереса, сообщает Газета.ru .

«На праздничные выходные в честь Международного женского дня в топе у россиян Москва — 31%, затем Санкт‑Петербург — 18% и Краснодарский край — 14%. Далее идут Ставропольский край и Нижегородская область — по 6%. Среди зарубежных направлений на 8 марта на первом месте Минск — 20%. Далее в топе Дубай — 9%, Ташкент — 6%, Самарканд и Ереван — по 5%. По размещению в начале марта пары чаще выбирают отели — 75%. Спрос на апартаменты и гостевые дома — по 11% и 5%», — сообщили в сервисе.

Что касается зарубежных поездок, то лидером оказался Минск. Столицу Белоруссии для празднования 8 Марта выбрали 20% туристов. Следом идут Дубай (9%), Ташкент (6%), а также Самарканд и Ереван, набравшие по 5% соответственно. Основным типом размещения на эти даты стали отели — их бронируют 75% пар. На апартаменты и гостевые дома пришлось 11% и 5% спроса.

Ранее те же специалисты давали рекомендации по экономичным путешествиям по России в зависимости от сезона. Они советовали обращать внимание на северные регионы зимой, на города Золотого кольца весной, на балтийское побережье и гастрономические туры по югу летом, а осенью — на культурные маршруты по стране.

