Сотни россиян застряли в Катаре и никак не могут вернуться

Почти 300 россиян застряли в Катаре из-за рейсов, которые постоянно отменяют. Люди не могут вернуться домой, сообщает Baza .

Одна из туристок поделилась, что прилетела в Доху 26 февраля с 10-летней дочкой и пожилой матерью по путевке от туроператора. Обратный рейс в РФ должен был быть 6 марта, но вылет отменили из-за закрытого неба на Ближнем Востоке.

При этом 9 и 10 марта два самолета улетели из Дохи в Москву. На рейсах, как отметили пассажиры, были свободные места.

По словам путешественников, им предложили альтернативу — самим ехать на границу с Саудовской Аравией, после чего искать любые рейсы оттуда или из ОАЭ. Виза туристам стоит 120 долларов, а общая цена поездки начинается от 120 тыс. рублей за человека. Многим россиянам такой выезд не по карману.

В российском посольстве в Катаре уточнили, что дипломаты ведут переговоры с Qatar Airways для организации рейса в РФ. В авиакомпании добавили, что новый вылет может состояться 14 марта. Но некоторые туристы столкнулись с тем, что мест на него уже не осталось — билеты в приложении Qatar Airways недоступны.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Тот атаковал в ответ, в том числе военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. С начала конфликта территория ОАЭ тоже подвергается атакам Ирана. В некоторых странах закрыто воздушное пространство.

