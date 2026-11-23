В Шерегеше 21 ноября официально стартовал зимний сезон 2026/2027. На празднике запустили канатную дорогу «Центральная», провели карнавальный спуск и концерт Олега Газманова, сообщает vse42.ru .

Новая канатная дорога в секторе F протяженностью 2 300 метров будет работать круглый год. Ее 74 кабины рассчитаны в том числе на туристов без лыж и сноубордов, которые хотят погулять на вершине горы. Первые гости воспользовались подъемником в день открытия.

Губернатор Илья Середюк выступил с обращением и отметил, что любители катания начали сезон раньше официального старта. Снег выпал еще в конце октября, и туристы заранее заполнили отели.

На первом карнавальном спуске участники предстали в костюмах семейства йети, Гринча, Обеликса, Снежной Королевы и персонажа «Деревни дураков». Некоторые выбрали русские наряды с кокошниками.

Праздник завершил концерт народного артиста России Олега Газманова. Он впервые исполнил вживую новую песню «Шерегеш — место силы», которая стала официальным гимном курорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.