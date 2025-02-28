Шансов выжить мало: как отдыхающим избежать встречи с акулой в море

Эксперт Леонтьев: не нужно купаться в море ночью во избежание встречи с акулой

Два российских туриста погибли у берегов Филиппин — один утонул, а на другого напали акулы. Ихтиолог, начальник лаборатории морских и полупроходных рыб Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев рассказал, что заставило акул атаковать и как возможно избежать встреч с ними, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил эксперт, хищники любят охотиться на достаточно мелкие водные объекты. Зафиксировано множество случаев нападения акул на небольшие суда с надувными бортами. Вероятность атаки целой стаи акул достаточно велика. Леонтьев посоветовал делать все, чтобы не оказаться за бортом.

Чтобы обезопасить себя, следует выходить в море только на крепких судах. Не нужно выбрасывать за борт биоотходы и остатки продуктов, чтобы хищники не почуяли след. Также лучше избегать купания в открытом море ночью, так как это период активной охоты. В данное время суток опасны круглоголовая акула и гигантская акула-молот.

Важно помнить, что акулы чувствуют кровь на расстоянии до 1,5 км, поэтому в воде с ранами находиться очень опасно.

«Хищник чувствует кровь, разведенную в морской воде в пропорции один к миллиону», — предупредил эксперт.

Леонтьев отметил, что у находящегося на пути у акулы человека мало шансов на выживание. У хищника гораздо больше преимуществ в воде.